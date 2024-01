Inzaghi, dopo Monza-Inter partenza per Londra! Appuntamento importante – Sky

Dopo la grande vittoria in Monza-Inter, Simone Inzaghi si prepara a volare a Londra. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il tecnico è atteso da un appuntamento importante.

TRA I MIGLIORI – Simone Inzaghi con grande lavoro sta permettendo all’Inter di fare, fin qui, una stagione straordinaria. Dopo quanto fatto vedere anche lo scorso anno, con la cavalcata che ha portato alla finale di Champions League. Come riporta Matteo Barzaghi, proprio per questo risultato il tecnico nerazzurro volerà domani a Londra. Il motivo? Simone Inzaghi presenzierà al premio Fifa The Best, nel quale è in lizza insieme a Luciano Spalletti e Pep Guardiola come miglior allenatore dello scorso anno.