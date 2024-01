Inter-Lazio, Inzaghi con Frattesi dal 1′? Un ritorno e un dubbio

Inter-Lazio è una delle due semifinali della nuova edizione della Supercoppa italiana, in programma venerdì alle ore 20 italiane all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Inzaghi, reduce dalla bella e convincente vittoria sul campo del Monza in campionato, deve un attimo accantonare il pensiero scudetto per concentrarsi su quello che potrebbe essere il primo trofeo della stagione. È legittimo aspettarsi più di un cambio rispetto al campionato: chance Frattesi?

CAMBI – Inter-Lazio è la seconda semifinale della nuova edizione della Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita (l’altra semifinale è Napoli-Fiorentina). La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria per 5-1 sul campo del Monza, troverà una Lazio decisamente in forma e con grandi motivazioni. I nerazzurri però sono i Supercampioni in carica e puntano a sollevare il trofeo ancora una volta. Il primo obiettivo dell’Inter, come più volte ribadito, rimane lo scudetto ma vincere aiuta a vincere e un trofeo in bacheca fa sempre bene a squadra, società e allenatore. Ciò non toglie che Inzaghi potrebbe fare qualche cambio rispetto al campionato: scocca l’ora di Davide Frattesi dal 1′?

Inter-Lazio, Frattesi potrebbe scendere in campo da titolare: un ritorno dal 1′ e un dubbio

Il centrocampista ex Sassuolo già con il Monza ha sfiorato la titolarità, ma Inzaghi ha preferito affidarsi ancora a Nicolò Barella. Ad ogni modo, Frattesi è entrato a partita in corso procurandosi il rigore poi messo a segno da Lautaro Martinez. Nella sfida precedente, con il Verona, ha segnato il pesantissimo gol vittoria che ha regalato all’Inter 3 punti fondamentali in ottica scudetto. Insomma, il ragazzo sta bene ed è probabile che a Riyadh possa toccare a lui dal 1′, con Barella parzialmente a riposo e pronto per l’eventuale finale.

Un altro che ha riposato a Monza è Francesco Acerbi, finora titolare inamovibile: Stefan de Vrij ha fatto benissimo in Brianza, ma con la Lazio potrebbe partire dalla panchina. Sulla corsia destra persiste il dubbio Denzel Dumfries che non sta benissimo: l’olandese a Monza ha riposato senza disputare nemmeno un minuto, quindi in Arabia Saudita potrebbe scendere in campo dal 1′ anche perché Matteo Darmian ha dato qualche segnale di stanchezza. Domani l’Inter parte per Riyadh e ne sapremo di più.