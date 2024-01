Inter-Lazio, domani giornata piena: il programma della squadra di Inzaghi – SM

Fra meno di cinque giorni il gruppo di Inzaghi sarà impegnato in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana. Ecco il programma nerazzurro per domani.

PROGRAMMA – Archiviata la pratica Monza in campionato l’Inter si prepara a una nuova e importante sfida, quella contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Ieri, all’indomani dalla vittoria della trasferta in Brianza, la squadra di Simone Inzaghi si è allenata ad Appiano Gentile. Quest’oggi, invece, ai nerazzurri è stato concesso un giorno libero. Anche perché l’allenatore piacentino è Inghilterra, per un appuntamento molto importante. Domani sarà una giornata piena per il gruppo interista. In vista di Inter-Lazio la squadra si riunirà ad Appiano Gentile per la sessione d’allenamento mattutina. Alle ore 15:00, invece, è prevista la partenza per Riyad, dove si terrà la sfida di Supercoppa Italiana.

Fonte: SportMediaset – Anna Capella