Inter-Torino, Eriksen ancora bocciato? Il danese verso la panchina

Condividi questo articolo

Secondo le notizie che arrivano dallo stadio San Siro, Christian Eriksen potrebbe partire nuovamente dalla panchina anche in Inter-Torino di questa sera. Un’altra bocciatura dunque per il centrocampista danese arrivato a gennaio dal Tottenham. Secondo le rivelazioni di “Sky Sport”, potrebbe essere Borja Valero a prendere il suo posto.

ALTRA PANCHINA – Dopo essere entrato per due soli minuti nella sfida contro il Verona, sembra che Christian Eriksen dovrà accomodarsi in panchina anche questa sera per Inter-Torino. Queste le notizie che arrivano dallo stadio San Siro a pochi minuti dalla sfida contro i granata, con Borja Valero in pole position per prendere il suo posto. Un’esclusione che sa tanto di bocciatura per il centrocampista danese, sempre meno nei piani tecnici di Antonio Conte anche in un momento di emergenza per il centrocampo, viste le diverse defezioni. Un’indiscrezione al momento, riferita anche da “Sky Sport”, che potrà essere soltanto confermata o smentita al momento delle formazioni ufficiali.