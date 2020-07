Inter-Torino, la Curva Nord sprona la squadra: striscione fuori San Siro

Condividi questo articolo

Dopo due risultati deludenti, arrivati con altrettante prestazioni poco brillanti, questa sera Inter-Torino sarà un importante esame per i nerazzurri. Tornare alla vittoria è un obbligo, come fatto capire da uno striscione della Curva Nord apparso fuori San Siro.

RIPRESA – Inter-Torino di questa sera è molto più di una semplice partita per la squadra nerazzurra. La partita in programma alle 21.45 a San Siro, infatti, è la possibilità di mettere a tacere diverse critiche sia verso la squadra, sia verso l’allenatore. La Curva Nord nerazzurra ha voluto specificare l’importanza della gara contro i granata, cercando di “spronare” i giocatori a dare il massimo. Questo lo striscione apparso al di fuori del Meazza: “Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i c…”. Insomma, un messaggio che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Resta da capire se riuscirà a sortire il giusto effetto.