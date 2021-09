Inter, stasera sfida a Vlahovic: era la prima scelta per il post-Lukaku – TS

Questa sera l’Inter scenderà in campo contro la Fiorentina, guidata da Dusan Vlahovic. Il serbo, quest’estate, secondo Tuttosport, era la prima scelta per sostituire Lukaku

INCROCI – L’Inter, questa sera, sarà ospite della Fiorentina al “Franchi”. La difesa nerazzurra si troverà di fronte Dusan Vlahovic, bomber dei viola, già autore di tre reti in questo campionato. Un calciatore dall’enorme potenziale che, secondo Tuttosport, è andato vicino a vestire la maglia nerazzurra. Quest’estate, infatti, dopo la partenza di Lukaku, l’Inter ha provato a strappare il serbo a Commisso. Il presidente della Fiorentina, però, alla luce del nuovo corso inaugurato da Italiano, non ha voluto perdere un elemento così importante della rosa. Così, l’Inter, nonostante avesse le risorse per affondare il colpo, si è vista costretta a “ripiegare” su Edin Dzeko.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport