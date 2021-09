Fiorentina-Inter è Inzaghi contro Italiano: il bilancio tra i due allenatori

Stasera si giocherà Fiorentina-Inter (20.45), anticipo della quinta giornata di Serie A. In panchina si sfideranno Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano. Ecco il bilancio tra i due allenatori.

BILANCIO RECENTE – Stasera Fiorentina-Inter sarà l’anticipo della quinta giornata di Serie A. Una sfida a cui le due squadre arrivano con un solo punto di distacco, scenario che non si realizzava da diverse stagioni. La partita dell’Artemio Franchi di Firenze vedrà Simone Inzaghi contro Vincenzo Italiano, entrambi al primo anno sulla rispettiva panchina. E solo al secondo anno di reciproche sfide. I precedenti tra i due tecnici sono appena due, e risalgono entrambi alla stagione scorsa. Un bilancio che sorride decisamente a favore dell’allenatore dell’Inter.

DUE SU DUE – Da tecnico della Lazio, Inzaghi ha sfidato lo Spezia di Italiano nella stagione 2020/21. Vincendo entrambe le volte, con un risultato identico: 1-2 all’andata in Liguria, 2-1 anche al ritorno all’Olimpico. Al tempo stesso, però, il neo-tecnico della Fiorentina mise parecchio in difficoltà i nerazzurri nella scorsa stagione. E l’ottimo avvio di stagione dei viola non deve indurre il tecnico nerazzurro ad abbassare la guardia.