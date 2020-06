Inter-Sampdoria, Conte vuole squadra motivata. Sanchez pronto – Sky

Inter-Sampdoria, in programma domenica sera, segnerà il ritorno in campo dei nerazzurri in Serie A. In collegamento su “Sky Sport 24” Matteo Barzaghi fornisce gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile

TUTTI IN GRUPPO – L’Inter si è allenata questa mattina: nel mirino la Sampdoria. Conte vuole ripartire al meglio: «L’Inter si è allenata questa mattina. Presente tutta la dirigenza. Conte ha in mente un piano con una squadra che possa mettere quella rabbia, derivante dall’esclusione dalla Coppa Italia, per accorciare sulla coppia di testa (Lazio e Juventus, ndr). Alexis Sanchez si candida per una maglia da titolare, ha voglia di dare il suo contributo. I nerazzurri stanno parlando con il Manchester United per allungare il prestito di due mesi, e nei discorsi è stato inserita la possibilità di allungare di un ulteriore stagione, a condizioni favorevoli. Nel calciomercato tiene banco la questione Lautaro Martinez. Ancora non è stato individuato l’eventuale sostituto. I nerazzurri lo terrebbero volentieri».