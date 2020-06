Recoba: “Lautaro Martinez? Gli consiglierei il Barcellona”

Alvaro Recoba ha concesso un’intervista al programma sportivo “La Oral Deportiva” sulle frequenze della radio argentina “Radio Rivadavia” in cui ha parlato anche di Lautaro Martinez, sempre in bilico tra Inter e Barcellona

UN CONSIGLIO – Recoba non ha dubbi su che consiglio dare a Lautaro Martinez: «Ai miei tempi ho preferito giocare in Italia e non in Spagna. Ma se me le chiedessero oggi a Lautaro Martinez consiglierei senza dubbio di andare al Barcellona. Il livello del Barcellona è superiore a tutto il resto del calcio mondiale».