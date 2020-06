Hakimi, interesse del Bayern Monaco. Inter alla finestra: la situazione

Achraf Hakimi, talentuoso terzino di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund, fa gola al molti club d’Europa. Secondo quanto riferito da As, il Bayern Monaco è in pole per assicurarsi l’esterno marocchino, ma l’Inter ed il Manchester United osservano

MERCATO – Achraf Hakimi, talentuoso esterno del Real Madrid, fa gola a numerosi club europei. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, ilBayern Monaco è la squadra in pole position per assicurarsi il talentuoso esterno marocchino, attualmente il prestito al Borussia Dortmund. Hakimi gradirebbe la destinazione tedesca, sia dal punto di vista economico che per una questione di crescita e di continuità, visto che sta ben figurando in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Ma, sulla scia del club tedesco, ci sono altre due pretendenti: l’Inter ed il Manchester United. I nerazzurri seguono da vicino la situazione relativa all’esterno marocchino, ma il Manchester United, per una questione prettamente economica, è la rivale più accreditata del Bayern Monaco. Inoltre, Hakimi, secondo quanto riferisce As, preferirebbe la Premier League alla Serie A. Si attendono sviluppi.