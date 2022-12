L’Inter ha ripreso i lavori, manca solo Correa! Inzaghi già ‘raddoppia’ − Sky

Vacanze finite per l’Inter, ripresi gli allenamenti ad Appiano Gentile. Fra due giorni si volerà a Malta per il mini ritiro dove non ci sarà il Tucu Correa. Inzaghi, intanto, domani farà doppia seduta

AL LAVORO − Andrea Paventi aggiorna sulla situazione in casa Inter. Oggi ripresi i lavori ad Appiano Gentile: «Sono arrivati tutti i giocatori non impegnati al Mondiale eccetto Joaquin Correa, il quale non ha ancora smaltito l’infiammazione al tendine d’Achille, e che tornerà a disposizione dopo la tournée di Malta. Oggi allenamento dopo le vacanze di due settimane. Domani invece doppia seduta per Inzaghi, sia mattina che pomeriggio, per poi partenza in direzione nella giornata di domenica». Le sue parole in collegamento per Sky Sport 24.