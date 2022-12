Mondiali IN Qatar 2022: i prossimi appuntamenti LIVE sulla Inter-News Web TV

Mondiali IN Qatar 2022 è il format video della Redazione di Inter-News.it, che coprirà l’evento con dirette dedicate alle partite degli interisti protagonisti nella competizione internazionale. Ormai archiviata la fase a gironi, con due eliminazioni nerazzurre di diversa natura, è già tempo di pensare alla fase finale. Ecco tutte le informazioni utili da sapere per iscriversi al canale e seguire in diretta su YouTube tutti gli appuntamenti della Inter-News Web TV

MONDIALI IN QATAR 2022 – L’eliminazione del Belgio di Romelu Lukaku è la prima di un calciatore dell’Inter in questo Mondiale. Al di là dei risultati del Camerun, già fuori anche André Onana ma in quel caso si tratta di auto-eliminazione dalla rosa più che dalla competizione in sé. L’Inter continua la sua avventura mondiale con quattro tesserati divisi in tre nazionali. E così la Inter-News Web TV può continuare la sua avventura nel format “Mondiali IN Qatar 2022“, che si arricchisce di tre nuovi appuntamenti in diretta sul canale YouTube (iscriviti subito!). La Redazione di Inter-News.it, insieme ai suoi ospiti, commenterà e racconterà, seguendo in diretta il finale di ogni partita, le prestazioni degli interisti in Qatar. Di seguito l’ultima puntata andata in onda.

Palinsesto e puntate di Mondiali IN Qatar 2022

TUTTE LE DIRETTE – La Redazione di Inter-News.it coprirà l’evento internazionale fino alla Finalissima del 18 dicembre. Dopo le undici puntate nel corso della fase a gironi, il palinsesto al momento prevede tre appuntamenti per seguire i quattro interisti ancora presenti in Qatar negli ottavi di finale. Si inizia come al solito con l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries per chiudere con la Croazia di Marcelo Brozovic, che ha eliminato il Belgio di Lukaku. In mezzo anche l’Argentina di Lautaro Martinez, che punta i quarti magari proprio contro l’Olanda. Ecco il palinsesto attuale della Inter-News Web TV per la fase finale a eliminazione diretta:

– sabato 3 dicembre, ore 17:30 (Olanda-USA, Ottavi di Finale);

– sabato 3 dicembre, ore 21:30 (Argentina-Australia, Ottavi di Finale);

– lunedì 5 dicembre, ore 17:30 (Giappone-Croazia, Ottavi di Finale).

Non perdere gli aggiornamenti sui Mondiali grazie alla sezione dedicata QATAR 2022 (clicca qui).