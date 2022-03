Inter, rinnovato Brozovic serve trovare un suo vice: casting ricco e vario!

L’Inter, dopo aver rinnovato il contratto di Brozovic, non deve fermarsi qui. Occorre necessariamente trovare un suo vice. Casting ricco e molto variegato

NON FERMARSI − Fatto il rinnovo di Brozovic, adesso serve trovare un vice Brozovic. Il prolungamento del contratto del centrocampista croato è sicuramente una delle notizie più liete e gratificanti di quest’ultimo mese e mezzo di Inter. La conferma di Brozovic è stata da sempre un obiettivo dichiarato della società. Vale quasi come un vero e proprio acquisto poiché in giro per l’Europa un regista con le stesse caratteristiche del vice campione del Mondo non esiste. Complimenti alla dirigenza e allo stesso giocatore, il quale ha ribadito il suo amore e il suo rispetto per la causa nerazzurra. Ma occorre non fermarsi qui.

NECESSITÀ − Mai come quest’anno la presenza o meno di Brozovic è stata fondamentale per l’Inter. Più anche dello scorso anno, quando Antonio Conte per sopperire alle poche assenze del croato faceva ricorso a Christian Eriksen. Tipo di giocatore che all’Inter non c’è. Nelle ultime gare contro Torino e Fiorentina (in aggiunta anche il Sassuolo), Simone Inzaghi ha provato a sperimentare diverse opzioni. Prima Barella, poi Vecino e infine Calhanoglu. Il risultato: gioco scadente e un punto raccolto in tre partite. In estate, l’Inter deve lavorare necessariamente per trovare un vice Brozovic. Per evitare di ripetere nuovamente prestazioni e risultati di questo tipo. Ad oggi, è molto più importante riuscire ad acquistare un rimpiazzo del croato che un altro attaccante/difensore.

CASTING VICE BROZOVIC − Ovviamente, le difficoltà non sono poche e i dubbi tanti. Si potrebbe puntare al ritorno di Stefano Sensi, sperando ad una tenuta fisica più idonea. Promuovere un baby dalla Primavera (Casadei?), magari aggregandolo in estate subito alla prima squadra e imbastendogli i dettami tattici ‘alla Brozovic’. Oppure, la scelta meno rischiosa ma più svantaggiosa economicamente: andare sul mercato. Tra i nomi più interessanti c’è quello di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Brevilineo ma molto bravo sia tecnicamente che tatticamente. C’è da capire però la volontà del Sassuolo. Difficilmente, come anche auspicato da Carnevali (vedi articolo), il club nero-verde potrà cedere così tanti giocatori nella finestra estiva. Stesso discorso può valere per Torreira, attualmente alla Fiorentina ma di proprietà dell’Arsenal. Oppure al giovane albanese Asllani, nel mirino dell’Inter ma anche di altri club italiani (vedi articolo).