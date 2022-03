Carnevali: «Scamacca-Frattesi? Se arrivano offerte congrue». Avviso Inter

L’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato negli studi di 23 su Sky Sport della scuderia talentuosa del Sassuolo. Ovviamente, rientrano in essa Scamacca e Frattesi in orbita Inter

GIOIELLI IN CASA − Carnevali sulla scuderia Sassuolo con Scamacca e Frattesi soprattutto in orbita Inter: «Bel problema avere tutti questi giocatori ambiti. Chiaro che come società stiamo portando avanti un progetto di mantenere la categoria e avere i conti in ordine. Quest’anno fatte cessioni diverse dallo scorso anno: Marlon, Caputo, Locatelli e poi Boga. Vogliamo mantenere l’ossatura in estate, se arrivano offerte congrue le valuteremo ma non possiamo vendere 5 giocatori».