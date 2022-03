Dybala, al momento nessun affondo dall’Inter: Marotta valuta la situazione

Il futuro di Dybala rimane in bilico. In estate andrà via dalla Juventus a parametro zero con Inter e squadre estere in lizza per acquistarlo. Marotta ne è un estimatore

FUTURO − Luca Marchetti, durante la trasmissione 23 su Sky Sport, ha dato aggiornamenti in merito a Dybala: «Paulo Dybala e il suo entourage fino a ieri pensavano di parlare solo con la Juventus. L’Inter al momento non ha fatto alcun affondo, prima di farlo ci penserà perché Beppe Marotta lo conosce bene e sa che tipo di apporto può dare all’Inter. Al Barcellona, questo tipo di giocatori possono piacere anche se i blaugrana hanno già preso Torres, Traoré».