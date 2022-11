Inter, previste amichevoli durante i Mondiali: una sarà in Spagna, la data

L’Inter chiuderà il suo 2022 a livello ufficiale domenica 13 contro l’Atalanta, ma non sarà l’ultimo impegno dell’anno solare. Poi ci saranno delle amichevoli durante i Mondiali, per arrivare pronti alla ripresa della Serie A il 4 gennaio nel big match del Meazza col Napoli.

INTER IN AMICHEVOLE – L’Inter andrà in Spagna durante la sosta per i Mondiali. El Desmarque fa sapere che c’è un accordo per giocare un’amichevole fra la squadra di Simone Inzaghi e il Real Betis. L’appuntamento, ancora da ufficializzare da parte dei rispettivi club, è previsto per sabato 17 dicembre alle ore 17 all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Oggi i biancoverdi hanno ufficializzato un’amichevole col Manchester United per il 10 dicembre, mentre il 23 ce ne sarà una con l’Atalanta. L’Inter, al momento, non ha ancora reso noto il programma durante lo stop e si sta cercando anche di svolgere un mini-ritiro (a Malta). Inizialmente l’amichevole Real Betis-Inter sembrava dover essere venerdì 16 (vedi articolo).

Fonte: eldesmarque.com