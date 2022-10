Inter, si prepara il ritiro a Malta. Pronto il programma sosta-Mondiali – TS

La società dell’Inter sta preparando e delineando il programma da seguire durante la lunga sosta forzata dai Mondiali in Qatar. Ci sarà per i giocatori anche una breve vacanza, prima di ricominciare a lavorare

RITIRO A MALTA – La dirigenza dell’Inter sta per ufficializzare il programma preparato per lo stop forzato dai Mondiali in Qatar. I giocatori che non partiranno con le nazionali, come a malincuore Barella, Bastoni e gli italiani del gruppo, potranno godere di una breve vacanza prima di ricominciare con il duro lavoro. Inzaghi e il suo gruppo si alleneranno prima ad Appiano Gentile poi a Malta. Qui saranno disputate due amichevoli. Oltre a quest’ultime, sono pronte altre partite da giocare a dicembre contro il Betis Siviglia il 16, contro una squadra ancora da trovare il 22 a Reggio Calabria e contro il Sassuolo a Reggio Emilia il 28.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport