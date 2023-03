Inter, perché augurarsi il Milan in Champions League? I motivi

I sorteggi di Champions League sono imminenti, i pronostici sono partiti e c’è attesa per le palle che verranno pescate a Nyon (vedi TG Inter-News). L’Inter deve trovare il Milan ai quarti di finale, questi sono i motivi principali per sperarlo.

ATTESA – L’attesa, quella dolce attesa che l’Inter e i suoi tifosi non vivevano da dodici anni. Come descriveva Giacomo Leopardi, l’attesa è dolce perché racchiude in sé il piacere dell’esperienza vissuta. I sostenitori nerazzurri devono godersi questa stagione, non storica per un club come quello meneghino, ma sicuramente importante perché interrompe un lungo digiuno. Questo traguardo rappresenta l’emblema della crescita a livello internazionale dell’Inter, iniziata con la finale di Europa League del 2020, continuata poi sotto l’impronta di Simone Inzaghi, allenatore che ha raggiunto i migliori risultati fuori dai confini italiani. La squadra da auspicarsi per il prossimo turno in Champions League è il Milan, ecco perché.

Inter, speranza Milan

DERBY – Le squadre proibitive per l’Inter sono Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. A ridosso di queste il Chelsea e il Napoli. Benfica e Milan rappresentano la speranza più grande del tifo nerazzurro, che sogna già un Derby in Champions League. I rossoneri sarebbero il sorteggio più abbordabile, che darebbe la maggiore speranza di proseguire verso le semifinali. Questo non vuol dire sottovalutare gli avversari, ultimi vincitori del campionato italiano, ma valutare oggettivamente il valore delle rose. L’Inter non è una squadra di primo ordine in questo panorama, può giocarsi le sue carte in quanto tutto può accadere in una competizione del genere. Non bisogna però nascondersi, il Milan sarebbe una buona occasione, anche per prendersi una piccola rivincita dopo le delusioni del 2003 e del 2005. Gli ultimi Derby hanno sorriso ai nerazzurri, che hanno dominato sia in Supercoppa Italiana che in campionato. Che arrivi con piacere perciò questo confronto nel palcoscenico europeo!