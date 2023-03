Chiesa: «C’è questo fastidio al ginocchio, spero di esserci»

La Juventus ha superato gli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, è tornato al gol nel finale del match proprio Federico Chiesa. Il calciatore ha parlato del suo problema fisico su Sky Sport, prima della sfida con l’Inter.

PROBLEMI – Inter sullo sfondo, Federico Chiesa ritorna al gol poco prima del big match di campionato. Il calciatore della Juventus ha però accennato ai suoi problemi su Sky Sport: «Io sono a disposizione del mister, purtroppo con la Samp non ci sono potuto essere per un problema al ginocchio. Tutt’ora c’è un piccolo fastidio ancora. Adesso dovrò lavorare di più, con maggiore efficacia, per esserci alle partite con continuità. Deciderà poi l’allenatore se mettermi o no».