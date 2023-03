La Fiorentina rischia e trema, ma cala il poker contro il Sivasspor

La Fiorentina cala il poker in Turchia contro il Sivasspor. La squadra di Vincenzo Italiano vince per 4-1 e si qualifica ai quarti di finale di Conference League, dopo l’1-0 dell’andata all’Artemio Franchi.

PASSAGGIO – Vittoria agevole per la Fiorentina, che passa con il risultato di 4-1 contro il Sivasspor in Turchia. Il passaggio del turno è ipotecato con questo risultato dopo l’1-0 della gara d’andata all’Artemio Franchi. La viola risponde al vantaggio degli avversari di Erdogan Yesilyurt con Cabral a fine primo tempo, poi nella ripresa con Nikola Milenkovic, Gaetano Castrovilli e l’autogol di Dimitrios Goutas. Vincenzo Italiano si può godere questo grande traguardo, venuto in un anno non semplice per la squadra e la sua carriera da tecnico. Quarti di finale di Conference League conquistati, ora inizia l’attesa per i sorteggi.