Inter, oggi la ripresa dopo il weekend lungo. Inzaghi trova gli ultimi big

L’Inter ha avuto un weekend lungo: rompete le righe giovedì, dopo l’allenamento mattutino, e quasi quattro giorni liberi. Inzaghi tornerà ad Appiano Gentile oggi e troverà, finalmente, il gruppo al completo.

RIPARTENZA DEFINITIVA – L’Inter riprende ad allenarsi e non si fermerà più sino all’esordio in Serie A col Genoa, in programma sabato 21 agosto alle ore 18.30. In attesa dell’ufficialità delle prossime partite amichevoli (vedi articolo) da oggi ricominciano le sedute con Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Alla Pinetina, negli scorsi tre giorni, c’erano solo alcuni giocatori: Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Alexis Sanchez, Matias Vecino e Arturo Vidal. Ossia gli ultimi arrivati dopo le nazionali. Oggi al gruppo dell’Inter si uniranno anche i restanti: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Per i tre campioni di luglio, fra Europei e Copa América, sarà il primo allenamento con Inzaghi. Poi resta Christian Eriksen, ma come noto per il danese la questione è ben diversa. Tuttavia anche lui in settimana è previsto che si riveda a Milano, coi primi test e l’abbraccio di tutta l’Inter (vedi articolo).