Eriksen in Italia a metà settimana, saluto all’Inter ed esami

Christian Eriksen tornerà in Italia nella metà della prossima settimana. Il centrocampista danese sarà ad Appiano per conoscere Simone Inzaghi e salutare i compagni, poi comincerà gli esami medici per valutare il suo futuro.

La settimana prossima sarà quella in cui l’Inter ritroverà anche Christian Eriksen. Il centrocampista danese tornerà in Italia e comincerà il complesso iter per valutare se avrà ancora un futuro come calciatore, perlomeno nell’Inter e in Italia. Secondo “Sport Mediaset” Eriksen sarà in Italia a metà settimana, passerà senza dubbio ad Appiano Gentile per conoscere di persona il tecnico Simone Inzaghi e salutare i compagni poi inizierà tutti gli esami medici per valutare bene il problema cardiaco accusato durante gli Europei che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, esami medici da cui dovrebbe uscire il verdetto sul suo futuro come calciatore.