Inter, due amichevoli prima dell’esordio in Serie A. Ma ancora da confermare

Fra diciannove giorni, sabato 21 agosto alle ore 18.30, Inter-Genoa sarà una delle due partite inaugurali della Serie A 2021-2022. Per arrivare pronti all’appuntamento i Campioni d’Italia giocheranno ancora due amichevoli, tuttavia da ufficializzare.

IL NUOVO PROGRAMMA – L’Inter ha avuto tre giorni liberi, venerdi, sabato e domenica. Da oggi Simone Inzaghi riprende ad allenare i suoi, con obiettivo la prima giornata di Serie A col Genoa. In queste tre settimane che mancano al debutto ufficiale, come ovvio, sarà necessario giocare qualche amichevole. Non c’è ancora l’ufficialità, ma dovrebbero essere due i test per l’Inter. Uno contro il Parma, domenica prossima, e l’altro con la Dinamo Kiev sabato 14 agosto. La partita coi gialloblù sostituirà, di fatto, quella a Israele con l’Atlético Madrid prima definita e poi (senza nemmeno annunciarla) cancellata. Da capire se, in mezzo, ci sarà una terza amichevole o qualche allenamento congiunto, ma in questi giorni arriveranno le informazioni definitive.