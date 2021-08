Lautaro Martinez senza un’offerta si lavorerà con calma per il rinnovo – CdS

Lautaro Martinez oggi torna a disposizione dell’Inter, dopo la vittoria dello scudetto e della Copa America. Il calciatore preferirebbe rinnovare il contratto chiedendo più del doppio dell’attuale ingaggio, ma senza un’offerta importante sarà difficile pretendere quella cifra.

RINNOVO – Lautaro Martinez oggi tornerà ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione. A meno di clamorosi sviluppi legati al mercato che, ad oggi non si sono mai verificati (solo l’offerta da 40 milioni da parte dell’Atletico Madrid ma l’Inter ne chiede 80-90), difficilmente l’argentino andrà via in questa stagione. E senza un’offerta importante dal mercato, a due anni ancora dalla scadenza del contratto, non può pretendere 6-7 milioni, cioè più del doppio dell’attuale ingaggio (2,7 a stagione). Per questo motivo si parlerà di rinnovo di contratto dopo il 31 agosto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.