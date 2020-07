Inter-Napoli, torna De Vrij. Lautaro Martinez dalla panchina? – Sky

Inter-Napoli si avvicina. I nerazzurri di Antonio Conte cercano il successo per consolidare il secondo posto in classifica. Ancora qualche dubbio per di formazione per il tecnico nerazzurro. In difesa torna D’Ambrosio dal 1′. Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Napoli è alle porte. La squadra di Antonio Conte cerca i tre punti per mantenere il secondo posto in classifica. Il tecnico nerazzurro vara il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali. In difesa si rivede D’Ambrosio al fianco di De Vrij, recuperato pienamente e Bastoni. A centrocampo agiranno Brozovic e Barella, con Candreva e Young sulle corsie esterne. Sulla trequarti ballottaggio fra Eriksen e Borja Valero, con il danese favorito sul centrocampista spagnolo. In attacco confermato Lukaku, al suo fianco Sanchez con Lautaro Martinez che dovrebbe partire dalla panchina.