Barzaghi: “Foto Messi da PPTV, su Tonali dovrebbero averci preso”

Commentando la locandina di Inter-Napoli con Messi da parte di PPTV, emittente cinese di Suning, il giornalista Marco Barzaghi parla della precedente con Sandro Tonali

TWEET – Queste le parole di Marco Barzaghi, giornalista di “SportMediaset”, sulla locandina di PPTV, emittente cinese di Suning, per presentare Inter-Napoli, in cui appare Lionel Messi. “Su Tonali dovrebbero averci preso.. ora proiettano Messi sul Duomo ..”, riferendosi ad una precedente, in cui apparse il centrocampista del Brescia nel mirino dell’Inter, sempre da parte della stessa televisione.