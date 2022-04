Inter-Milan di Coppa Italia primo sold out ‘vero’? Corsa ai biglietti

Inter-Milan fra dodici giorni può diventare la prima con il tutto esaurito al Meazza al 100% della capienza, dopo la pandemia. Prosegue la corsa ai biglietti per la semifinale di Coppa Italia.

QUASI TUTTO ESAURITO – Inter-Milan si giocherà martedì 19 aprile alle ore 21, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0, con la regola del gol in trasferta doppio che vale ancora. E si va verso il 100% della capienza occupata. Restano pochissimi biglietti in vendita, la maggior parte in Terzo Anello Blu. Poi qualcosa fra Terzo Anello Verde, Primo Anello Arancio e Rosso, più minime rimanenze. Sarà la prima volta con quasi ottantamila spettatori allo stadio dopo due anni di restrizioni per la pandemia: un grande risultato.