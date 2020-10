Inter-Milan, Conte con il gruppo al completo da venerdì: il programma – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Milan si avvicina. Antonio Conte dovrà fare i conti con la rosa accorciata a causa delle positività al Covid-19. I giocatori impegnati con le nazionali, inoltre, arriveranno solo giovedì. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

RIENTRI – Inter-Milan è alle porte. Le ultime sulla situazione dei nerazzurri da Andrea Paventi per “Sky Sport: «I giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive Nazionali dovrebbero tornare tra giovedì e venerdì. A fare più chilometri saranno i tre sudamericani, Vidal, Sanchez e Lautaro Martinez. Tutti i calciatori che rientreranno dalle Nazionali dovranno fare un tampone che, se risulterà negativo, potranno allenarsi. Conte potrà avere il gruppo al completo, salvo sorprese, solo il venerdì. Un allenamento solo in vista del derby non rende le cose semplici».