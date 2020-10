Inter-Milan, Pioli concede giornata di riposo. Romagnoli recuperato – Sky

Pioli Milan

Inter-Milan si avvicina. Stefano Pioli ha concesso, quest’oggi, una giornata di riposo ai rossoneri che torneranno al lavoro domani in vista del Derby. Recuperati Romagnoli e Ibrahimovic. Le ultime da Peppe Di Stefano per “Sky Sport”

RECUPERI – Inter-Milan andrà in scena sabato alle ore 18:00. Le ultime sulla situazione dei rossoneri in da Peppe Di Stefano per “Sky Sport: «Oggi giorno di riposo per la squadra di Pioli, che tornerà al lavoro domani in vista del Derby. Il tecnico dei rossoneri può sorridere: Romagnoli è perfettamente recuperato e ci sarà contro l’Inter. I rossoneri impiegati nelle rispettive nazionali stanno ben figurando ed arriveranno in forma per la sfida contro l’Inter».