Inter, la maglia away 2021-2022 celebra il biscione? Le prime rivelazioni

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter, fatta eccezione per la terza maglia, ha avuto le altre due divise molto discusse. Per la stagione 2021-2022 la Nike sta pensando di introdurre un format legato al logo del biscione, come riporta il sito Footy Headlines. In questi giorni sono uscite voci sulla prima (vedi articolo) e la terza maglia (vedi articolo).

LE NOVITÀ – L’Inter potrebbe avere il biscione per la maglia away 2021-2022. L’informazione arriva dal sito Footy Headlines, specializzato in maglie da calcio. In attesa di sapere quale sarà il prossimo sponsor, con Pirelli che chiuderà la sua apparizione sulla divisa nerazzurra che dura ininterrottamente dalla stagione 1995-1996, si conoscono i primi dettagli. Il look sarà molto classico, con prevalenza di bianco, rifiniture in nero e qualche minimo dettaglio in blu. Questo potrebbe essere il logo del biscione, dato che alcuni prodotti della prossima stagione lo riportano. Considerato quanto già visto per la prima maglia l’Inter, nel 2021-2022, potrebbe avere tutto un format legato allo stemma già visto da fine anni Settanta a quasi tutti gli anni Ottanta. Le divise utilizzeranno il nuovo template Nike authentic 2021 Dri-Fit ADV. I pantaloncini saranno bianchi con dettagli neri, i calzettoni bianchi, neri e azzurri. Di seguito alcune riproduzioni di come dovrebbe essere la maglia away dell’Inter per la prossima stagione.