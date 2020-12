Liverani: “Campionato particolare, ma l’Inter ha la rosa. Juventus e Milan…”

Fabio Liverani Parma

Liverani è uscito malamente da Parma-Juventus, con la vittoria per 0-4 dei bianconeri (vedi articolo). L’allenatore dei gialloblù, intervistato per “Sky Saturday Night”, ha paragonato i bianconeri a Inter e Milan, con cui i suoi avevano pareggiato 2-2 buttando via due gol di vantaggio nel finale.

LE BIG – Fabio Liverani, allenatore del Parma, parla della corsa per vincere la Serie A: «Io credo che, nella totalità, la Juventus sia sempre favorita. Poi è chiaro che questo sia un campionato particolare: l’Inter ha una rosa importante e il Napoli è forte. Stasera e domenica col Milan? Due partite diverse, sicuramente la Juventus ha dimostrato oggi di avere una forza fisica e tecnica importante. È normale che Zlatan Ibrahimovic per il Milan sposta i valori in avanti e indietro».