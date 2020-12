FOTO – Inter, anticipazione maglia 2021-2022: tornano le squame?

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter, prime indiscrezioni in merito a quella che probabilmente sarà la nuova maglia per la stagione 2020-2021. Possibile ritorno delle squame in stile serpente?

INDISCREZIONI – Inter, tornano le squame? Prime indiscrezioni sullo stile della nuova prima maglia nerazzurra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito “Footyheadlines”, la maglia della stagione 2021-2022 potrebbe essere un po’ sulla falsariga di quella della stagione 2020-2011. I colori saranno gli stessi di quelli attuali, quindi il blu e il nero ma con qualche dettaglio in oro. Lo sfondo come già detto sarà caratterizzato dalle squame, come quelle di un serpente. Di seguito la foto pubblicata dal sito specializzato nei leak delle divise.