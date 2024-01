Inter-Lazio, lotta Dumfries-Darmian: filtra una sensazione − Sky

Meno uno a Inter-Lazio. I nerazzurri, tra poco inizieranno il proprio allenamento pomeridiano a Riyad, con un dubbio di formazione da sciogliere. Dumfries o Darmian dal primo minuto?

BAGARRE − Dumfries e Darmian si giocano una maglia dal primo minuto per la semifinale Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento dagli studi di Sky Sport 24, al momento il favorito è l’olandese. Dumfries, in panchina per tutta la partita contro il Monza sabato scorso, scalpita per ritornare a pedalare sulla corsia di destra. Ovviamente, l’ultima parola spetterà al campo e a Simone Inzaghi. Nel pomeriggio, ci sarà la rifinitura.