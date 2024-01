Rovella in forte dubbio! Poi tre ballottaggi per Inter-Lazio − Sky

Rovella tiene in ansia Maurizio Sarri. Il centrocampista ha preso una botta in allenamento, presto si capiranno meglio le sue condizioni. Per Inter-Lazio pure tre ballottaggi.

DUBBI − Domani Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana. Nicolò Rovella, regista titolare del centrocampo biancoceleste, tiene in ansia Sarri. L’ex Juventus ha infatti preso una botta e ha abbandonato in anticipo l’allenamento. Condizioni da valutare. Intanto, in casa Lazio in corso anche tre ballottaggi molto importanti in ogni reparto. In difesa, Gila è in vantaggio sull’acciaccato Patric; in mezzo Luis Alberto-Vecino, con l’ex nerazzurro favorito; mentre in attacco, Immobile scalpita per una maglia dal 1′, ma lo insidia Felipe Anderson nel ruolo di prima punta.