Inter-Lazio, Gagliardini per Barella! La probabile formazione − Sky

Antivigilia di Inter-Lazio, sfida valida per la trentaduesima giornata di campionato. Barella rischia la panchina, Gagliardini al suo posto. Ma non sono le uniche novità

LE ULTIME − Accantonata la Coppa Italia, ora l’Inter si rituffa nuovamente in campionato. In sette giorni dovrà vedersela contro Lazio, Hellas Verona e Roma. Tre match di vitale importanza per rimanere aggrappati al treno Champions League. Domenica alle 12.30, ci sarà proprio Inter-Lazio. Inzaghi farà qualche cambio di formazione rispetto all’undici visto mercoledì sera contro la Juventus. Rischia Nicolò Barella, Roberto Gagliardini è pronto a rilevarlo in mezzo al campo. Mentre in avanti, più Lautaro che Correa per affiancare Lukaku.

La probabile formazione secondo Sky Sport. Inter-Lazio (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.