Di Marzio: «Inzaghi? L’Inter ha una priorità! Chance di riconferma»

A parlare del futuro di Inzaghi all’Inter l’esperto di calciomercato, Di Marzio. Il giornalista, dagli studi di Sky Sport 24, ha espresso il suo parere sulla situazione in atto

CHANCE − Nonostante la conquista della semifinale di Champions League e della finalissima di Coppa Italia, Simone Inzaghi rimane ancora in bilico. Gianluca Di Marzio dà qualche aggiornamento in merito: «Penso che possa essere più importante arrivare tra le prime quattro per l’Inter, poi sarebbe strano non confermare un allenatore che arrivi in finale di Champions League. A Inzaghi va dato atto di aver portato l’Inter fino in fono nelle coppe. Nonostante in campionato abbia subito undici sconfitte e si trova al momento fuori dalla Champions League. Però ritengo che Inzaghi abbia ancora importanti possibilità per essere riconfermato».