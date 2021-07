Inter, Keita può arrivare solo in caso di partenza di un attaccante

Keita Balde potrebbe ritornare all’Inter, in quanto è richiesto da Simone Inzaghi. L’attaccante senegalese, come riporta “Sky Sport”, arriverebbe solo in caso di cessione di un altro attaccante

ATTACCANTE − L’Inter potrebbe acquistare un altro attaccante e tra i nomi più discussi, nelle ultime ore, c’è quello di Keita Balde. Nella giornata di ieri, c’è stato un incontro con Federico Pastorello, agente del giocatore senegalese, nonché di Romelu Lukaku e Joao Mario. Come riporta Marco De Micheli su “Sky Sport 24”, al momento, l’attaccante non è una priorità per l’Inter. L’affondo verso Keita potrebbe concretizzarsi nel momento in cui partisse un’altra punta come Andrea Pinamonti che, però, ha un ingaggio piuttosto elevato attorno ai due milioni di euro.