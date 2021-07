FOTO − D’Ambrosio al lavoro ad Appiano Gentile con l’Inter

Danilo D’Ambrosio fatica per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione con l’Inter. I nerazzurri sono arrivati al nono giorno di ritiro e domani scenderanno in campo contro il Lugano. Il difensore ha voluto mostrare il suo lavoro tramite il proprio account Instagram

LAVORO − L’Inter è arrivata al nono giorno di ritiro ad Appiano Gentile. I nerazzurri, domani, scenderanno in campo per la prima amichevole stagione contro gli svizzeri del Lugano. Danilo D’Ambrosio vuole farsi trovare subito pronto per l’inizio della prossima stagione, in modo da ritagliarsi uno spazio molto importante per le scelte di Simone Inzaghi. Il difensore campano ha pubblicato un post su Instagram con tre foto che lo ritraggono al lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo D’ambrosio (@danilodambrosioreal)