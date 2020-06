Inter in pressing su Tonali: pronta l’offerta al...

Inter in pressing su Tonali: pronta l’offerta al Brescia – SM

L’Inter intende accelerare i tempi per bruciare la concorrenza della Juventus per il cartellino di Sandro Tonali. Pronta l’offerta al Brescia sfruttando i soldi della cessione di Icardi

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter, grazie anche alla liquidità garantita dalla recente cessione di Icardi, vuole accelerare i tempi per strappare Sandro Tonali alla concorrenza. L’offerta da presentare al Brescia sarebbe costituita da 5 milioni per il prestito, il cartellino di Pinamonti valutato 25 milioni e altri 20 milioni per raggiungere i 50 milioni totali di valutazione che Massimo Cellino ha dato al suo gioiello.