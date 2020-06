Grave lutto per Gattuso: l’Inter si unisce al...

Grave lutto per Gattuso: l’Inter si unisce al cordoglio

Gennaro Gattuso ha subito oggi il grave lutto per la scomparsa della sorella Francesca (leggi QUI). L’Inter si unisce al cordoglio del tecnico del Napoli ed ex bandiera del Milan

L’Inter si unisce al lutto di Gennaro Gattuso per la sorella Francesca, scomparsa oggi a causa di una grave malattia. La società nerazzurra ha dedicato un di condoglianze al tecnico del Napoli ed ex rivale in campo con la maglia del Milan. Il messaggio dell’Inter: «Il Club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca».