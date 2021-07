Inter, il mercato in uscita: sirene dall’Argentina per Vidal. Stallo Dalbert – TS

Sul “Tuttosport” arrivano aggiornamenti in merito al mercato in uscita dell’Inter. Sirene dall’Argentina per Vidal. In stallo la situazione relativa a Dalbert

USCITE – L’Inter è concentrata sul mercato in uscita. L’obiettivo è sfoltire la rosa a disposizione di Inzaghi e piazzare gli “esuberi”. Secondo quanto riportato dal “Tuttosport” si muove qualcosa per Vidal: il cileno piace al Boca Juniors, che ha contattato il suo agente. Il problema, però, è legato ai costi al momento troppo alti per il club argentino. In stallo, invece, la situazione relativa a Dalbert. L’esterno brasiliano è richiesto da Trabzonspor e CSKA Mosca, ma, secondo il quotidiano, non si escludono altre piste.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport