Lautaro Martinez: «Contro il Brasile vale doppio. Sono orgoglioso!»

Lautaro Martinez conquista la Copa América insieme alla sua Argentina. Dopo la partita ai microfoni di TyC Sports si dice orgoglioso per questo traguardo, soprattutto contro il Brasile (vedi articolo).

VITTORIA – Lautaro Martinez si dice orgoglioso per la vittoria della Copa América, in particolare contro il Brasile: «È un sogno, indescrivibile! Abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo vinto onestamente. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di difendere questa maglia, del lavoro che abbiamo fatto. Sono felice per la mia famiglia. Era tutto nelle nostre mani, contro il Brasile al Maracana si gode il doppio. Giocare contro di loro è sempre speciale. Sono consapevole di ciò che rappresenta questa maglia e di indossare questa medaglia. È passato tanto tempo dall’ultimo titolo vinto dall’Argentina: 28 anni senza Copa América e 35 della Coppa del Mondo».