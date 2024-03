Inter, fissata la ripresa! Clima deluso, ma Inzaghi batte su un tasto

L’Inter è rientrata nella notte da Madrid dove ha perso sul campo dell’Atletico Madrid uscendo dalla Champions League. Matteo Barzaghi fa il punto sul clima che si respira in casa nerazzurra con la ripresa degli allenamenti già fissata: di seguito le ultime del giornalista su Sky Sport

CLIMA DELUSO MA NON SOLO – L’Inter di Simone Inzaghi non ha superato l’ostacolo Atletico Madrid e dunque in Champions League si ferma agli ottavi di finale. Matteo Barzaghi fa il punto sul clima che si respira in casa nerazzurra: «L’Inter è rientrata nella notte, ha dormito ad Appiano Gentile. Qualcuno stamattina ha fatto terapia, ma oggi i calciatori erano liberi e sono tornati dalle rispettive famiglie. Domani è fissata la ripresa dei lavori in vista del Napoli. Il clima era questo: la delusione è pesante e amara perché l’Inter aveva dimostrato soprattutto all’andata e nel primo tempo di Madrid di poter eliminare l’Atletico, detto questo non può una partita sovvertire quei giudizi estasiati di tutti solo perché è stata eliminata ai rigori da un avversario di valore e in uno stadio caldissimo».

UN SOGNO DA RAGGIUNGERE – Prosegue Barzaghi: «Ora l’Inter deve isolarsi perché lo scudetto della seconda stella sarebbe particolare. La squadra deve essere brava a battere su questo tasto. Ci sarà un po’ di stanchezza mentale e fisica ma bisogna subito dare una risposta, questa sconfitta può far bene perché la squadra ci terrà domenica sera a fornire una prestazione da capolista».