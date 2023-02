Inter, è possibile trovare adesso la giusta continuità? Il passato insegna

Il passato deve aver insegnato qualcosa all’Inter. Simone Inzaghi deve trovare adesso la continuità giusta, quella mai trovata in questa stagione. Bisogna evitare l’errore di sottovalutare la Sampdoria, la trasferta di Monza insegna.

INSIDIA – L’Inter deve affrontare il prossimo lunedì la Sampdoria. La trasferta sarà molto dura, la squadra di Dejan Stankovic proviene da delusioni estremamente cocenti come quella di Empoli o addirittura l’ultima di Monza. I blucerchiati sono in lotta per la salvezza, anche se la distanza dallo Spezia non è indifferente. 8 punti dal quartultimo posto, ma nonostante questo una vittoria potrebbe rimettere tutto in gioco. L’Inter deve evitare che ciò accada la prossima settimana, il passato deve aver insegnato qualcosa a Simone Inzaghi e i suoi giocatori. Manca la continuità ai nerazzurri, è arrivata l’ora giusta per trovarla ed evitare di correre rischi nella corsa per la qualificazione alla Champions League.

Inter, gli stop passati insegnano

PASSATO – L’Inter ha sbagliato forse troppe partite in questa stagione. 13 punti dalla vetta della classifica sono tanti, ma il Napoli viaggia a una velocità impossibile da raggiungere per la squadra nerazzurra. Il problema dell’Inter attuale è e rimane la continuità. Nel mese di gennaio la compagine di Inzaghi ha vinto rispettivamente contro Napoli e Milan, ma nelle successive partite si è fermata prima con il Monza poi con l’Empoli in casa, addirittura con una sconfitta. 5 punti persi che avrebbero fatto comodo, sia per la rincorsa allo Scudetto che per la distanza rispetto alle rivali alle spalle. Contro la Sampdoria l’obiettivo primario dev’essere vincere, per dare un segnale in ottica futura e soprattutto approfittare dello scontro diretto tra Lazio e Atalanta. Se volete conoscere anche l’opinione dell’ex calciatore dell’Inter Andreas Brehme sulla stagione nerazzurra, visitate la nostra intervista con lui (vedi esclusiva).