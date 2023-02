Rossini: «Lautaro Martinez in ottima forma, lo preferisco ora a Osimhen»

Fausto Rossini ha parlato delle prime sei squadre della Serie A e ha fatto un confronto tra i due attaccanti più in forma del campionato: Lautaro Martinez e Victor Osimhen. L’ex calciatore ha detto questo su Radio Sportiva.

SORPRESA – Fausto Rossini, ex calciatore di Serie A, ha parlato così su Radio Sportiva delle prime sei squadre del campionato e di Lautaro Martinez: «Le due romane ci sono, l’Inter secondo me è la più papabile per il secondo posto, il Milan la vedo molto male. Il Napoli penso sia imprendibile, ha già vinto lo Scudetto. Lautaro Martinez e Osimhen hanno caratteristiche diverse, ma ora preferisco l’argentino. L’attaccante dell’Inter gode della carica del Mondiale nonostante non abbia giocato molto, ma lo vedo in forma. Ha una coordinazione spaventosa, nonostante il fisico fa salire la squadra e gioca con chiunque la sua partita. Fa bene con Correa, Lukaku o Dzeko, per lui è indifferente».