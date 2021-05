L’Inter ha comunicato, nella giornata di oggi, i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al periodo dall’1 luglio 2020 allo scorso 31 marzo. Fra i vari dati si segnala la definizione dei ricavi mancanti dal matchday (stadio e correlati) e gli ingressi dei diritti TV per questa Serie A.

LE ENTRATE – L’Inter ha ufficializzato alcuni degli incassi relativi alla stagione appena conclusa. La sfortunata partecipazione alla fase a gironi di Champions League, chiusa con l’ultimo posto, ha fruttato circa cinquanta milioni di euro. Aver vinto la Serie A 2020-2021 assicurerà una crescita nei ricavi UEFA per il 2021-2022, dato che aumenta la quota di market pool. La vittoria dello scudetto porta a casa centodue milioni di euro per quanto riguarda i diritti TV nazionali.

MANCATI INGRESSI – I dati complessivi, però, danno una prima fotografia delle difficoltà dovute alla pandemia. Causa COVID-19, come noto, da fine febbraio 2020 tutte le partite si disputano a porte chiuse. Nella sua relazione, l’Inter comunica che per la stagione in corso, non essendoci stato alcun ricavo dal matchday, la perdita stimata è attorno ai sessanta milioni di euro. Non si esclude che la pandemia possa creare ulteriori difficoltà per i ricavi futuri.