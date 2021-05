Inter, main sponsor cercasi: trattative in corso. Primi 50 milioni da Oaktree

Inter, non solo allenatore e mercato. In questi giorni tiene banco il tema finanziario e quindi diverse voci del bilancio aziendale. I risultati raggiunti entro il 31 marzo, comunicati oggi, preannunciano i lavori in corso alla voce main sponsor, dopo aver definito il finanziamento

SPONSOR E FINANZIAMENTO – L’Inter ha reso noto il bilancio aggiornato al 31 marzo della società controllata “Inter Media and Communication S.p.A.”, in cui confluiscono i ricavi commerciali e da diritti TV del Club nerazzurro. Il tema prioritario in questo periodo è il nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli, in scadenza il 30 giugno 2021. La società nerazzurra comunica che sono in corso trattative con una serie di potenziali partner, interessanti ad affiancare il proprio marchio a quello della squadra campione d’Italia. L’Inter è convinta di riuscire a concludere l’accordo prima dell’inizio della prossima stagione sportiva, che è l’obiettivo dichiarato. Inoltre, rende noto che ha già ricevuto i primi 50 milioni di euro previsti dal finanziamento del fondo statunitense Oaktree Capital, che ne garantirà complessivamente 275. Questa la (doppia) novità più importante, in attesa del 30 giugno.