Conte non aspetta, dopo l’Inter c’è il Real Madrid: Perez ora accelera – SI

Conte è il grande nome che vuole giocarsi Perez per rimpiazzare Zidane sulla panchina del Real Madrid. Come riportato da “Sportitalia”, che conferma le voci giunte dalla Spagna, l’ex tecnico dell’Inter è pronto per una nuova esperienza estera

PANCHINA REAL – Da ieri è diventata la prima scelta, oggi – se possibile – lo è ancora di più. Il futuro di Antonio Conte, salvo sorprese, sarà in Spagna, dove lo aspetta il Real Madrid dopo aver salutato Zinedine Zidane (vedi articolo). I discorsi tra Conte e il Real sono approfonditi, a tal punto da essere in pole position per sedersi sulla panchina della squadra madrilena. C’è la volontà di tutti ma soprattutto del Presidente Florentino Perez di accelerare e arrivare all’accordo prima possibile. Detto addio all’Inter (vedi post), Conte sembra proprio pronto a ripartire dal Real Madrid…