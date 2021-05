RINNOVO CONTE – Poi Zhang incontrerà Antonio Conte , che vuole restare a Milano, ma pretende precise garanzie economiche e tecniche. Conte potrebbe accettare un rinnovo al ribasso ma se gli assicurano di non sacrificare i migliori giocatori della rosa, a partire da Lautaro Martinez , che in Spagna piace non solo all’ Atletico Madrid ( vedi articolo ). Settimana decisiva.

PARTNER FINANZIARIO – Entro venerdì il Presidente Steven Zhang definirà il finanziamento attraverso i prestito-ponte da circa 300 milioni di euro per dare ossigeno alle casse dell’ Inter e pagare gran parte dei debiti. Il fondo Oaktree Capital vuole acquistare le quote di minoranza di LionRock Capital per poi entrare gradualmente nel controllo della società (ma c’è anche Bain Capital in corsa, ndr).

