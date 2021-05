Lautaro Martinez ha dichiarato di voler restare all’Inter ma i top club stranieri continuano a tenere sotto controllo la sua situazione. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1, ci sono intermediari in azione per conto del Real Madrid

PIANO B REAL – Tutti sanno del momento particolare dell’Inter a livello finanziario. Per questo motivo negli ultimi giorni fioccano proposte, perlopiù tramite intermediari, per i migliori elementi della rosa nerazzurra. Tra questi Lautaro Martinez, a cui è stato prospettato un ingaggio da 9 milioni di euro netti annui in caso di approdo al Real Madrid. Una proposta che, se confermata, farebbe sicuramente riflettere l’attaccante argentino dell’Inter. Il rinnovo di Lautaro Martinez, infatti, non è ancora stato firmato e l’accordo si troverà più o meno a cifre dimezzate (4.5 milioni più bonus). Il numero 10 dell’Inter è il piano B del Real Madrid qualora non riuscisse ad arrivare al sogno Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), ben più costoso e complicato. In attesa di risolvere i suoi problemi, in questo momento l’Inter deve stare attenta a questi intermediari “avvoltoi” in sede di mercato. La chiarezza sui piani societari pretesa da squadra, staff tecnico e management servirà soprattutto a questo: assicurarsi di poter trattenere i migliori. A partire da Lautaro Martinez, che vuole restare all’Inter per continuare a segnare e vincere.